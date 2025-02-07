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В ММОМА устроят спид-дейтинг по случаю Дня святого Валентина

Сегодня в 16:57
Фото: ММОМА/«ВКонтакте»

В Московском музее современного искусства организуют спид-дейтинг по случаю Дня святого Валентина. Об этом рассказали в телеграм-канале ММОМА.

Необычную встречу устроят 15 февраля в пространстве выставки «Вещи и видения» — она проходит в здании на Петровке. Гости музея смогут познакомиться с друг другом и с произведениями искусства одновременно.

«Участники разделятся на пары в разных залах. Работы художников станут отправной точкой для беседы — в каждом зале будут предложены вопросы для обсуждения», — рассказали организаторы быстрых свиданий.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо купить билет. Для девушек регистрация на спид-дейтинг закрыта, но в ММОМА утверждают, что дополнительные места еще появятся. Молодые люди все еще могут попасть на встречу за 1000 рублей. В стоимость включен входной билет в музей.

Всем гостям обещают сертификаты на двоих на посещение любой площадки ММОМА в 2025 году, а также другие «приятные бонусы».

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