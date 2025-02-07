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Вышел трейлер фильма «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию

Сегодня в 16:05
Фото: «Централ Партнершип»

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на видеоплатформах трейлер фильма «Роднина» — байопика о советской фигуристке и трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.

Фильм выйдет в кинопрокат 6 марта. Он расскажет о том, как девочка из Москвы нашла свое призвание и двигалась к триумфу на Олимпийских играх, преодолевая тяжелую болезнь, измену партнера и конфликт с тренером.

Главную роль в картине исполнила Владислава Самохина. «Роднина» стала ее дебютом в полнометражном кино. В ленте снялись также Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров.

Актерский состав дополнили Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева, Александр Семчев. Режиссером проекта выступил Константин Статский («Отель „Белград“»).

Сценарий ленты написали Светлана Мигунова-Дали и Анна Озар («На автомате») при участии Ирины Родниной. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева.

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