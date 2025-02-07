Во Франции обнаружили девять саркофагов эпохи Меровингов

Во французском городе Бордо археологи нашли девять саркофагов эпохи Меровингов, которым не менее 1300 лет. Об этом написала Le Figaro.

Саркофаги находились на территории площади Ренодель, где в данный момент проходят раскопки. Там обнаружили захоронения, датируемые V–VIII веками, могилы XI–XIII веков, а также следы погребальных практик XVII века.

Всего ученые нашли от 20 до 30 могил. «В Средние века кладбища располагались рядом с церквями. Так что это вполне нормальные и классические результаты. Мы ожидали этого, поскольку находимся рядом с Сент-Круа», — отметил Камиль Ванхов.

Сент-Круа — это название бенедиктинского аббатства, расположенного в центре Бордо. Первое его упоминание относится к VII веку. После революции в аббатстве располагалась больница, а затем школа изобразительных искусств.

Историки предполагали, что вокруг аббатства можно найти множество погребений, но не знали, насколько далеко простиралось кладбище. «Мы начинаем видеть вещи более ясно», — отметили они.