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Во Франции обнаружили девять саркофагов эпохи Меровингов

Сегодня в 15:22
Фото: Valentin Wechsler/Unsplash

Во французском городе Бордо археологи нашли девять саркофагов эпохи Меровингов, которым не менее 1300 лет. Об этом написала Le Figaro.

Саркофаги находились на территории площади Ренодель, где в данный момент проходят раскопки. Там обнаружили захоронения, датируемые V–VIII веками, могилы XI–XIII веков, а также следы погребальных практик XVII века.

Всего ученые нашли от 20 до 30 могил. «В Средние века кладбища располагались рядом с церквями. Так что это вполне нормальные и классические результаты. Мы ожидали этого, поскольку находимся рядом с Сент-Круа», — отметил Камиль Ванхов.

Сент-Круа — это название бенедиктинского аббатства, расположенного в центре Бордо. Первое его упоминание относится к VII веку. После революции в аббатстве располагалась больница, а затем школа изобразительных искусств.

Историки предполагали, что вокруг аббатства можно найти множество погребений, но не знали, насколько далеко простиралось кладбище. «Мы начинаем видеть вещи более ясно», — отметили они.

Раскопки вокруг аббатства не окончены, они продлятся еще несколько недель. Ученые надеются, что за это время обнаружат новые захоронения, которые расскажут больше о жизни средневековой Франции.

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