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Семен Серзин начал работу над новым фильмом

Сегодня в 15:18
Фото: Семен Серзин/Planeta.ru

Семен Серзин, снявший фильмы «Человек из Подольска» и «Рыжий», начал работу над новой полнометражной картиной «Мороз». В ее основу легла одноименная пьеса Константина Стешика, в главных ролях ― Олег Рязанцев и Михаил Касапов.

По сюжету двое друзей похищают из морга тело третьего, чтобы похоронить его, как он завещал. Однако по дороге они застревают посередине ледяной пустыни и сами оказываются на грани жизни и смерти.

«„Мороз“ — история о двух друзьях, которые хотели исполнить последнюю волю третьего друга, но столкнулись с непреодолимыми обстоятельствами. История про преодоление, про настоящую дружбу, про силу данного слова, про „в ответе за тех, кого приручили“», ― сказано в описании фильма.

Проект реализует петербургский «Невидимый театр», основанный Серзиным. Режиссер также открыл краудфандинг на производство фильма. В качестве цели создатели указали скромную сумму в 1 млн рублей.

Предыдущая работа Серзина ― байопик о поэте Борисе Рыжем ― не получила прокатного удостоверения. В Минкульте решение обосновали подпунктом «з» пункта 19 «Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он предполагает отказ «в иных определенных федеральными законами случаях».

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