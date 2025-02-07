Аргентинский канал стал ярко-красным после утечки промышленного красителя

Канал Саранди, впадающем в устье реки Ла-Плата в Буэнос-Айресе окрасился в красный цвет после утечки красителя с близлежащей фабрики, сообщил The Guardian.

Насыщенный оттенок канала, протекающего через муниципалитет Авеленада в 9,6 км к югу от аргентинской столицы, встревожил местных жителей, которые давно жалуются на промышленное загрязнение в этом районе.

Как пишет местная газета La Verdad, от воды исходит «тошнотворный» запах, а виновником считают близлежащий кожевенный завод.

По словам местной жительницы Марии Дукомльс, река выглядит как «кровавый ручей». 52-летняя женщина рассказала, что ее семью разбудил «зловонный запах», и добавила, что, несмотря на жалобы, никто не объяснил им причину продолжающегося загрязнения.

Она отметила, что этот инцидент — далеко не первый. «Мы видели голубоватые, зеленоватые, розовые и фиолетовые воды с пятнами жира на поверхности, похожими на нефть. Не нужно быть инспектором, чтобы понять, насколько загрязнен бедный канал Саранди», — поделилась Дюкомлс.

Региональный департамент окружающей среды заявил, что расследует очевидную утечку. «Утром в четверг, 6 февраля, мы получили сообщение о том, что воды канала Саранди окрасились в красный цвет», — говорится в заявлении.