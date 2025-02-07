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«Предпродажи больше, чем у „Барби“»: кинотеатры предсказывают рекордные сборы «Бриджит Джонс-4»

Сегодня в 14:55
Фото: Universal Pictures

Кинотеатры готовятся к особому всплеску интереса к фильму «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» накануне Дня святого Валентина, пишет The Guardian.

«Мы ожидаем, что фильм станет одним из самых кассовых фильмов года в Великобритании, самым кассовым британским фильмом года и самым кассовым фильмом первой половины 2025-го», — сказал Роберт Митчелл, директор по театральным исследованиям Gower Street Analytics.

Региональный директор сети кинотеатров Vue заявил, что предварительные продажи картины выше, чем у кассового суперхита «Барби». «По нашим прогнозам, это будет самый большой фильм о Бриджит Джонс», — отметил он.

Финальная часть франшизы выйдет на экраны 13 февраля. В новом фильме героиня пытается совмещать работу, романтические отношения и воспитание двоих детей. «Бриджит борется с осуждением идеальных мам в школе, беспокоится о сыне Билли, который тяжело переживает отсутствие отца, и вступает в неловкие отношения с рациональным до безобразия учителем естественных наук своего сына», — следует из анонса.

Вместе с Рене Зеллвегер к своим ролям вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. Также в фильме появятся Джим Бродбент, Сара Солемани, Салли Филлипс, Ширли Хендерсон, Джеймс Кэллис, Нил Пирсон, Джоанна Сканлан и Селия Имри.

Первый фильм серии «Дневник Бриджит Джонс» вышел на экраны в 2001 году и собрал в мировом прокате 282 млн долларов при бюджете в 25 млн долларов. За этим фильмом последовал «Дневник Бриджит Джонс-2: Грани разумного» в 2004 году и «Бриджит Джонс-3» в 2016 году. В общей сложности франшиза собрала в мировом прокате более 760 млн долларов.

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