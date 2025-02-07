«Предпродажи больше, чем у „Барби“»: кинотеатры предсказывают рекордные сборы «Бриджит Джонс-4»

Кинотеатры готовятся к особому всплеску интереса к фильму «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» накануне Дня святого Валентина, пишет The Guardian.

«Мы ожидаем, что фильм станет одним из самых кассовых фильмов года в Великобритании, самым кассовым британским фильмом года и самым кассовым фильмом первой половины 2025-го», — сказал Роберт Митчелл, директор по театральным исследованиям Gower Street Analytics.

Региональный директор сети кинотеатров Vue заявил, что предварительные продажи картины выше, чем у кассового суперхита «Барби». «По нашим прогнозам, это будет самый большой фильм о Бриджит Джонс», — отметил он.

Финальная часть франшизы выйдет на экраны 13 февраля. В новом фильме героиня пытается совмещать работу, романтические отношения и воспитание двоих детей. «Бриджит борется с осуждением идеальных мам в школе, беспокоится о сыне Билли, который тяжело переживает отсутствие отца, и вступает в неловкие отношения с рациональным до безобразия учителем естественных наук своего сына», — следует из анонса.

Вместе с Рене Зеллвегер к своим ролям вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. Также в фильме появятся Джим Бродбент, Сара Солемани, Салли Филлипс, Ширли Хендерсон, Джеймс Кэллис, Нил Пирсон, Джоанна Сканлан и Селия Имри.