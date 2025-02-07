Apple вскоре представит новый бюджетный iPhone SE. Он будет похож на iPhone 14

Apple планирует на следующей неделе представить новое поколение бюджетного iPhone SE. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, продажи нового устройства начнутся уже в конце февраля. Инсайдеры считают, что Apple не будет проводить презентацию, посвященную новинке, а ограничится пресс-релизом и сообщением на своем сайте.

Ожидается, что новый iPhone SE будет похож на iPhone 14. Устройство лишится кнопки «Домой», получит большой экран, Face ID, чип A18 и разъем зарядки USB-C. Смартфон будет поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Цена на новый SE пока неизвестна. Текущая базовая версия бюджетного айфона стоит 429 долларов. Возможно, Apple поднимет цену на устройство, поскольку в нем появятся новые функции, но, скорее всего, оно будет стоить в районе 500 долларов, считает Bloomberg.