Дензел Вашингтон отреагировал на то, что академия «Оскара» проигнорировала его игру в «Гладиаторе-2»

Дензел Вашингтон рассказал The New York Times о своей реакции на то, что академия «Оскара» проигнорировала его актерскую игру в фильме «Гладиатор-2».

«Вы издеваетесь надо мной? Оу. Я так расстроен», — пошутил Вашингтон. «Послушай, я слишком долго живу на свете. У меня есть — не хочу говорить, что другие заботы, но в этом возрасте есть реалии.

Начало мудрости — это понимание. Я становлюсь мудрее, стараюсь меньше говорить и больше понимать — и это здорово», — добавил актер.

Несмотря на то что академия не отметила Вашингтона за «Гладиатора-2», его роль Макрина принесла ему номинации на «Золотой глобус», Critics’ Choice Awards, NAACP Image и Satellite Awards как лучшему актеру второго плана.