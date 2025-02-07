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Оззи Осборн больше не может ходить

«Я не люблю евреев и не доверяю им»: Канье Уэст заявил, что он нацист, и признался в любви к Гитлеру

Сегодня в 14:12
Фото: KanyeWest/YouTube

Канье Уэст опубликовал в Х (экс-твиттер) серию антисемитских сообщений, в которых заявил, что любит Адольфа Гитлера. На момент написания заметки он удалил все посты.

В одном из них он заявил: «Я нацист», а затем добавил: «Теперь я люблю Гитлера, чёрт возьми». Позже он затронул и Илона Маска: «На инаугурации Илон спер мой наци-фишку, братан, иди сделай свой третий рейх».

Рэпер также заявил, что евреи «воруют» и «используют чернокожих». «Мне нравится, когда евреи приходят ко мне и говорят, что больше не могут со мной работать, это моё любимое занятие», — говорится в одном из его постов.

Он также написал: «Еврейские ублюдки, я больше не буду вас слушать. Это свободная страна, и это моё свободное мнение. Вы делаете аборты у чернокожих ради стволовых клеток. Аборт — это убийство, и его навязывают чернокожим и латиноамериканским сообществам».

«Каждому еврею, который будет иметь со мной дело, нужно знать, что я не люблю евреев и не доверяю им, и я говорю это будучи полностью трезвым. Некоторые из моих лучших друзей — евреи, и я никому из них не доверяю», — продолжил Канье.

Рэпер добавил, что никогда не будет извиняться за свои комментарии о евреях. «Я могу говорить всё, что захочу, чёрт возьми, и буду говорить вечно. Где, чёрт возьми, мои извинения за то, что заморозили мои аккаунты? Засуньте их себе в задницу, вот вам и извинения».

Еще рэпер высказался о Бьянке Цензори, заявил, что доминирует над ней. «Люди говорят, что образ на красной дорожке был ее решением, да, я не заставляю ее делать то, что она не хочет, но она определенно не смогла бы сделать это без моего одобрения, тупые задницы, пешки, у меня нет уважения или сочувствия к кому‑либо из живущих, потому что никто из живущих не может трахаться со мной, но я люблю некоторых людей и оказываю им услугу».

После серии постов в твиттере Гоша Рубчинский неожиданно объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом. Дизайнер подчеркнул, что декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним. «Я благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце», — сказал он.

За час до публикации поста дизайнера Уэст написал, что уволил одного «ниггера»: «На меня работал нигер, который сказал, что ему было некомфортно смотреть на лук моей жены на „Грэмми“. Уволен и заблочен. В этом мире больше людей, которые ищут работу, чем тех, кто её предоставляет».

В октябре 2022 года компания adidas объявила о разрыве партнерства с Канье Уэстом. В своем заявлении компания написала, что «не терпит антисемитизма и любого другого проявления языка вражды». Помимо многолетних разногласий, поводом пересмотреть сделку стало появление рэпера в футболке White Lives Matter на Неделе моды в Париже. Последней каплей для бренда стал твит Уэста, в котором он сообщил, что перейдет «в смертельный режим 3 против еврейского народа», отсылая к шкале DEFCON вооруженных сил США.

В конце 2022 года рэпер признался в симпатии к Гитлеру, пожаловался на «еврейские СМИ», а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида.

В октябре 2023-го The New York Times выпустила материал о сотрудничестве певца с adidas. Среди выходок рэпера в нем упоминается случай, когда артист предложил директору компании целовать портрет Гитлера каждый день.

В декабре 2023 года Йе опубликовал в своих соцсетях пост, в котором извинился за свои антисемитские высказывания, однако вскоре журналисты TMZ выяснили, что публикация была, скорее всего, создана с помощью нейросети.

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