Гоша Карцев выпустил худи и лонгсливы с Ежиком из «Смешариков»

Дизайнер Гоша Карцев и «Смешарики» выпустили коллекцию ко Дню всех влюбленных. По словам создателей, этот дроп ― о любви к себе, без которой все остальное бессмысленно.

В основу коллекции лег интроверт-тихоня Ежик. Гоша Карцев выбрал именно его, поскольку этот персонаж внешне и внутренне близок к бренду Gosh Wear. Ежик ― искренний, любящий друзей, склонный к меланхолии и рефлексии, но в нужным момент дерзкий и решительный.

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В дроп вошли худи, лонгсливы и футболки. Для них разработаны два изображения Ежика ― абстрактный, словно клякса, и эскизный набросок. Первый, как отмечают в Gosh Wear, символизирует потерянность в себе, а второй ― начало и возможность переизобрести свою личность, как самому хочется.