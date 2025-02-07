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Обезьяны, солдаты и вино: в работах Джексона Поллока обнаружили скрытые образы

Сегодня в 13:28
Фото: Tony Vaccaro/Getty Images

В работах Джексона Поллока, одного из главных представителей абстрактного экспрессионизма XX века, обнаружили скрытые образы. Исследователи считают, что хаотичные узоры американского художника содержат изображения, о которых Поллок мог не знать из‑за своего биполярного расстройства. Об этом сообщает The Guardian.

Авторы доклада, опубликованного в журнале CNS Spectrums издательства Кембриджского университета, утверждают, что техника Поллока маскировала «сознательно или бессознательно зашифрованные изображения», которые они называют «поллоглифами», в основе некоторых из его самых известных картин.

Эксперты считают, что многие из «узнаваемых образов» имеют параллели с набросками, которые Поллок сделал для своего первого психоаналитика в 1936 году в возрасте 24 лет и которые тот впоследствии продал.

В статье приводится работа Поллока 1945 года «Troubled Queen». По словам исследователей, хотя на первый взгляд картина выглядит как сложная сетка красок и геометрических узоров, если повернуть ее на 90 градусов, можно увидеть несколько образов. Среди них — солдат с топором и пистолетом в руках, петух в стиле Пикассо, обезьяна в очках и с вином, а также ангел милосердия с мечом.

«Его удивительная способность прятать эти изображения у всех на виду, возможно, была частью его творческого гения, а также могла быть усилена необычными визуально-пространственными навыками, которые наблюдались у некоторых пациентов с биполярным расстройством», — написал профессор-психиатр Стивен М Стал, возглавлявший исследование.

Исследователи заявили, что, возможно, «биполярное зрительное восприятие Поллока позволило ему разработать уникальную технику маскировки изображений под каплями краски». По их словам, массовое повторение одних и тех же изображений делает очень маловероятным, что образы были созданы случайным образом.

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