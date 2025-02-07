Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

Сегодня / 14:12
«Я не люблю евреев и не доверяю им»: Канье Уэст заявил, что он нацист, и признался в любви к Гитлеру
Сегодня / 13:28
Обезьяны, солдаты и вино: в работах Джексона Поллока обнаружили скрытые образы
Сегодня / 12:43
Создатель «Дэдпула» пообещал «разорвать отношения» с Marvel после премьеры «Дэдпула и Росомахи»
Сегодня / 12:16
Наследники Принса запретили Netflix выпускать о нем фильм
Сегодня / 10:26
«Яндекс» выкупил права на фестивали Comic Con и «Игромир». Компания проведет их уже в этом году
Сегодня / 09:59
В Россию вернулся каждый десятый релокант
Сегодня / 09:01
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг
Сегодня / 08:11
Продолжение мультсериала «Финес и Ферб» выйдет летом
Сегодня / 08:02
Гендиректор Take-Two: релиз GTA 6 все еще ожидается осенью 2025 года
Сегодня / 07:38
Гример чуть не удалила Эдриену Броди его настоящий нос на съемках «Бруталиста»
Сегодня / 07:32
Прокуратура проверит Wildberries из‑за жалоб сотрудников на досмотры в полуголом виде
Сегодня / 06:54
Губернатор Вологодской области хочет ввести полный запрет абортов
Сегодня / 05:57
Канье Уэст поддержал Пи Дидди и попросил Дональда Трампа помиловать его
Сегодня / 00:20
Хейден Панеттьери получила роль в психологическом триллере «Лунатик»
Сегодня / 23:49
Мэттью МакКонахи снимется в фильме «Ярость» Пола Гринграсса
Сегодня / 23:04
Шведский режиссер Юхан Ренк намерен экранизировать роман «Лестница в небо»
Сегодня / 22:03
Кирнан Шипка и Маккенна Грейс исполнят главные роли в фильме «The Nowhere Game»
Сегодня / 21:08
Ева Грин и Бен Уишоу сыграют в триллере «Diamond Shitter»
Вчера / 20:07
Гай Пирс и Алекс Петтифер появятся в эротическом триллере «Размыто»
Вчера / 18:54
«Мне грустно»: Зои Салдана прокомментировала скандал с Карлой Софией Гаскон
Вчера / 18:50
Google отредактировал рекламу для Супербоула, когда в ней нашли ошибку о сыре гауда
Вчера / 17:50
В Биаррице переименуют район. Суд счел, что его название унижает людей африканского происхождения
Вчера / 17:33
Дэниел Рэдклифф и Лукас Хеджес снимутся в триллере о вьетнамской войне «Trust the Man»
Вчера / 17:11
Адам Скотт снимется в хорроре «Hokum»
Вчера / 16:59
Телеграм впервые обошел замедленный ютуб по месячному охвату
Вчера / 16:36
Эмма Робертс и Эван Рейчел Вуд снимутся в комедии «Старые приятели»
Вчера / 16:03
Аль Пачино сыграет в новом фильме Гаса Ван Сэнта
Вчера / 15:58
Оззи Осборн больше не может ходить

Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

Сегодня в 12:43
Фото: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом.

Пост дизайнера появился в соцсетях, после того как рэпер опубликовал серию твитов, в которых заявил, что любит Гитлера, послал скончавшегося дизайнера Вирджила Абло и добавил, что все белые люди — расисты.

Рубчинский подчеркнул, что декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним. «Я благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце.

Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях. Вскоре я буду рад поделиться подробностями о предстоящем перезапуске бренда „Гоша Рубчинский“, который состоится в этом году», — сказал он.

Гоша Рубчинский стал главой отдела дизайна бренда Канье Уэста в декабре 2023 года. Уэст говорил, что это назначение «станет важной вехой в истории дизайна». Российский модельер также приложил руку к оформлению обложки совместного альбома Йе и Ty Dolla $ign «Vultures». В июне 2024-го Канье Уэст прилетал на юбилей Рубчинского в Москву.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами