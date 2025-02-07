Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом.

Пост дизайнера появился в соцсетях, после того как рэпер опубликовал серию твитов, в которых заявил, что любит Гитлера, послал скончавшегося дизайнера Вирджила Абло и добавил, что все белые люди — расисты.

Рубчинский подчеркнул, что декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним. «Я благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце.

Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях. Вскоре я буду рад поделиться подробностями о предстоящем перезапуске бренда „Гоша Рубчинский“, который состоится в этом году», — сказал он.