Создатель «Дэдпула» пообещал «разорвать отношения» с Marvel после премьеры «Дэдпула и Росомахи»

Соавтор «Дэдпула» Роб Лифельд заявил, что «разорвал все связи» с Marvel после того, как его и его семью не пригласили на вечеринку Disney по случаю премьеры «Дэдпула и Росомахи» в июле прошлого года. Об этом сообщил Variety.

Лифельд присутствовал на показе в Линкольн-центре на Манхэттене. Он также утверждает, что позировал на красной дорожке вместе с творческой командой «Дэдпула и Росомахи», но его фотографии были удалены до публикации.

«Это было сделано для того, чтобы опозорить и принизить меня», — сказал он в своем подкасте «Robservations». Он добавил, что его представители пытались провести семью Лифельда на вечеринку, но в итоге их не пустили сотрудники студии.

«Они дали понять: „Вам и вашей семье здесь не рады. Мы просто терпели вас на показе“. В тот момент я осознал, что не могу продолжать. Я получил послание, и оно предельно ясно», — признался автор.

Он подчеркнул, что никогда не чувствовал себя обделенным со стороны 20th Century Fox во время съемок первых двух фильмов «Дэдпула», до того как студию купил Disney.

«Я прощаю того, кто принял решение сказать: „Эй, вы можете прийти на фильм. Но мы не будем с вами разговаривать. Мы будем обращаться с вами гораздо хуже, чем 20 Century Fox может себе представить“. Может, вам стоит поработать над тем, чтобы лучше относиться к следующему человеку на моем месте», — добавил Лифельд.

Источник Variety, знакомый с ситуацией, опроверг слова Лифельда о том, как с ним обращались, отметив, что его пригласили на съемочную площадку в Лондоне и поддержали в проведении серии показов «Дэдпула и Росомахи» после премьеры.