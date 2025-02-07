Брэд Пейтон снимет фильм по франшизе «Бакуган»

Компания Spin Master Corp. разрабатывает полнометражный фильм по франшизе «Бакуган». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером, сценаристом и продюсером проекта станет Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»). Он будет работать вместе с компанией Spin Master Entertainment, которая разрабатывала запущенный в 2007 году аниме-сериал. Он был основан на успешной линии игрушек.

«„Бакуган“ — это глобальная франшиза с преданной фанатской базой, насчитывающей несколько поколений и построенной на силе ее убедительных персонажей и взрывных сражений.

Сейчас, когда фанаты, которые были частью первоначального увлечения игрой, вступают во взрослую жизнь, мы рады сотрудничать с таким талантливым режиссером, как Брэд, чтобы переосмыслить Bakugan в живом действии, расширив франшизу для поклонников и познакомив с ней новых зрителей по всему миру», — сказала президент Spin Master Entertainment Дженнифер Додж.

Пейтон отметил, что «Бакуган» идеально подходит для экранизации. Он выразил уверенность, что сможет создать зрелищный фильм, который привлечет новую аудиторию.