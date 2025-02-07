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Брэд Пейтон снимет фильм по франшизе «Бакуган»

Сегодня в 15:19
Фото: TMS Entertainment

Компания Spin Master Corp. разрабатывает полнометражный фильм по франшизе «Бакуган». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером, сценаристом и продюсером проекта станет Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»). Он будет работать вместе с компанией Spin Master Entertainment, которая разрабатывала запущенный в 2007 году аниме-сериал. Он был основан на успешной линии игрушек.

«„Бакуган“ — это глобальная франшиза с преданной фанатской базой, насчитывающей несколько поколений и построенной на силе ее убедительных персонажей и взрывных сражений.

Сейчас, когда фанаты, которые были частью первоначального увлечения игрой, вступают во взрослую жизнь, мы рады сотрудничать с таким талантливым режиссером, как Брэд, чтобы переосмыслить Bakugan в живом действии, расширив франшизу для поклонников и познакомив с ней новых зрителей по всему миру», — сказала президент Spin Master Entertainment Дженнифер Додж.

Пейтон отметил, что «Бакуган» идеально подходит для экранизации. Он выразил уверенность, что сможет создать зрелищный фильм, который привлечет новую аудиторию.

Фильм «Бакуган» пополнит список полнометражных фильмов Spin Master, в который входит третий фильм франшизы «Щенячий патруль». Он выйдет в прокат совместно с Paramount Pictures и Nickelodeon Movies в 2026 году.

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