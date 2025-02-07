Наследники Принса запретили Netflix выпускать о нем фильм

Владельцы имущества покойного музыканта Принса успешно предотвратили выход девятичасового документального фильма Netflix о нем. Об этом сообщил The Guardian.

«Компания Prince Estate и Netflix пришли к взаимному соглашению, которое позволит ей разработать и снять новый документальный фильм, включающий эксклюзивные материалы из архива Принса. В результате документальный фильм Netflix не будет выпущен» — гласит заявление стриминга.

Неназванный проект был снят Эзрой Эдельманом, обладателем «Оскара» и «Эмми» за восьмичасовой фильм 2016 года «О.Джей: Сделано в Америке», рассказывающий о жизни и уголовном процессе над О.Джеем Симпсоном.

Эдельман, потративший пять лет на создание своего фильма о Принсе, изначально получил беспрецедентный доступ к архивам Принса, известным как «The Vault» («Хранилище»), после заключения нераскрытой многомиллионной сделки. При этом наследники пообещали, что не будут вмешиваться в процесс работы над фильмом. В нем участвовал ряд близких Принсу людей, включая бывших участников группы, менеджеров, подруг и одну из его сестер.

Но в 2022 году, после того как имущество Принса перешло под управление некоторых его наследников, соратников и компании Primary Wave, новые владельцы заблокировали Эдельману доступ к «The Vault». После этого руководитель Netflix, заказавший фильм, покинул компанию, а после просмотра фильма наследники Принса, как сообщается, выдвинули ряд требований о монтаже и пересъемках.

Источники Variety утверждают, что наследники сочли фильм «раздутым» и содержащим фактические неточности. Музыкальный продюсер Чарльз Спайсер, один из наследников, написал в соцсети X в 2024-м: «Мы обязаны чтить и защищать его наследие, рассказывая историю, которая справедливо показывает его глубину, а также его величие».

Теперь, когда релиз фильма отменен, наследники опубликовали то же заявление, что и Netflix, а также новое видео под названием «The Vault has been freed» («Хранилище освобождено»), в котором показаны кадры с Принсом и две его цитаты: «Несмотря ни на что, никто не может диктовать другим людям, кто ты есть» и «Правда в том, что ты здесь либо для того, чтобы просветить, либо для того, чтобы обескуражить».