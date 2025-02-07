В Россию вернулся каждый десятый релокант

Около 10% россиян, переехавших за границу в 2022–2023 годах, вернулись в Россию. Об этом говорится в исследовании Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, который опросил 3459 релокантов. Результатами исследования поделились «Ведомости».

26,7% вернувшихся в Россию респондентов меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции. Причем в половине таких случаев релоканты переезжали в другие государства минимум два раза.

64% опрошенных остались в стране, в которую уехали изначально. Еще 26% меняли страну пребывания более одного раза и на момент опроса продолжали там жить.

Чаще всего опрошенные эмигранты уезжали сначала в Грузию (15,5% респондентов), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство россиян, переехавших изначально в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, затем релоцировались жить в другое государство.

«Кто не нашел себя [за границей] — уже вернулись», ― прокомментировал исследование демограф Алексей Ракша.