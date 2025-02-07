«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг

«Аэрофлот» с 22 марта запускает прямые регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг. Об этом говорится в телеграм-канале авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться два реза в неделю: вылет из столичного Шереметьево по четвергам и субботам, обратные рейсы ― по пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта. Время в пути составит около 10 часов.

«Курорт известен не только своими длинными песчаными пляжами и живописной природой, но и обилием колоритных достопримечательностей, поэтому считается идеальным местом как для любителей активного отдыха, так и для спокойного уединения», ― отметили в компании.