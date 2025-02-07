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«Яндекс» выкупил права на фестивали Comic Con и «Игромир». Компания проведет их уже в этом году

Сегодня в 10:26
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

«Яндекс» приобрел права на фестивали Comic Сon и «Игромир». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу.

Компания планирует провести фестивали уже осенью 2025 года. «Сейчас начнем формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами», — отметили в «Яндексе».

Издание отмечает, что главными тематиками фестивалей могут стать Atomic Heart и фантастический роман Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч».

По данным «Федресурса», «Яндекс» получил права на товарные знаки «Игромир», Comic Сon, «Комиккон» и COMICCON за 20,6 млн рублей каждый и выкупил домен Comiccon.ru в рамках процедуры банкротства ООО «КРИ».

Заявление о банкротстве ООО «КРИ» подало еще в 2022 году. Тогда источники «Коммерсанта» на игровом рынке сообщили, что в начале 2022-го владельцы ООО «КРИ» вели переговоры с МТС о продаже компании.

Сделка, однако, сорвалась с началом военной операции России на территории Украины: в МТС поняли, что провести мероприятие без зарубежных брендов невозможно.

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