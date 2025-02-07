Продолжение мультсериала «Финес и Ферб» выйдет летом

Авторы мультсериала «Финес и Ферб» Дэн Повенмайр и Свомпи Марш объявили, что новые эпизоды выйдут летом на Disney+.

«Поскольку „Финес и Ферб“ — это, по сути, празднование летних каникул, лето — идеальное время для дебюта нового сезона.

Мы прекрасно провели время, возвращаясь в этот мир, и весь актерский состав и съемочная группа действительно выложились по полной. Нам не терпится увидеть реакцию фанатов», — рассказали они.

В 2023 году телеканал Disney объявил о возобновлении мультсериала, состоящего из 40 серий, разделенных на два сезона. В новом сезоне «Финеса и Ферба» изобретательные сводные братья будут решать проблемы, с которыми они столкнутся в течение следующих 104 дней лета.

Кэндис полна решимости наконец-то поймать своих младших братьев, в то время как их домашний утконос Перри продолжает вести двойную жизнь в качестве обходительного агента Пи, чья единственная задача — помешать доктору Дуфеншмирцу захватить Три-Стейт.