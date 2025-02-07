Гендиректор Take-Two: релиз GTA 6 все еще ожидается осенью 2025 года

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что GTA 6 все еще готовится к выходу осенью 2025 года.

В четверг, 6 февраля, Take-Two Interactive опубликовал отчет о своей квартальной прибыли за октябрь — декабрь 2024 года, в котором вновь не была указана конкретная дата выхода Grand Theft Auto 6.

«Мы объявили о довольно узком временном интервале, так что, я думаю, на наш взгляд, сейчас все в порядке», — сказал он после публикации квартальных результатов компании. «А потом, когда это будет уместно, Rockstar, конечно, скажет больше», — добавил он.

Зельник уверен в соблюдении графика, но, по его словам, задержки исключать нельзя: «Послушайте, риск переноса всегда существует, и, как только вы произносите слова вроде „абсолютно точно“, вы словно пророчите беду. Но мы действительно уверены в сроках».

Трейлер шестой части GTA вышел 5 декабря. Фанаты франшизы узнали в видео образы реальных людей и ситуаций, например, женщины с молотками, аллигатора в продуктовом магазине и Флоридского Джокера.