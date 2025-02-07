Прокуратура проверит Wildberries из‑за жалоб сотрудников на досмотры в полуголом виде

Прокуратура Московской области проверит Wildberries из‑за жалоб сотрудников на досмотры с требованием раздеться до нижнего белья. Об этом «Ведомостям» сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин.

«В прокуратуре области по вашему запросу организована проверка», — заявил он.

Представитель Wildberries cказал, что компания «всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содействие».

Недавно сотрудники сортировочного центра Wildberries в Софьино рассказали о новом регламенте досмотра ― на входе от них требуют раздеться до нижнего белья. «Ура, теперь раздеваемся до трусов. Раздеваемся у входа, выбегаем с манатками через турникет и там одеваемся. Точно так же и в обратку», — рассказала одна из участниц отраслевого телеграм-чата.

В Wildberries тогда пообещали провести проверку. Представитель компании отметил, что такие досмотры могут проводиться «с привлечением правоохранительных органов», если есть подозрения на правонарушения.