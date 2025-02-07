Гример чуть не удалила Эдриену Броди его настоящий нос на съемках «Бруталиста»

Эдриен Броди рассказал, что гример фильма «Бруталист» по ошибке пыталась удалить его настоящий нос с помощью растворителя.

«Эта женщина увлеченно обрабатывала мой нос растворителем. Просто без остановки. Тогда я спросил: „Вы пытаетесь его убрать?“ И она ответила: „Да“. Тогда я сказал, что он не снимается», — рассказал Броди.

Актер рассказал, что девушка извинилась и сказала, что этот случай попадет к ней в дневник. «Теперь это попало в мой репертуар для ток-шоу», — пошутил он.

В фильме Броди 30 лет, поэтому потребовалось тяжелое протезирование. По словам актера, гример пыталась удалить его нос во время заключительных сцен, в которых его персонаж уже пожилой и на инвалидной коляске.