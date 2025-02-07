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Губернатор Вологодской области хочет ввести полный запрет абортов

Сегодня в 06:54
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Власти Вологодской области обсудят с представителями частных клиник возможность полного запрета абортов в регионе. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», ― цитирует его слова ТАСС.

Филимонов уточнил, что мероприятие пройдет во второй половине февраля.

«Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви», ― добавил он.

С декабря 2023 года в Вологодской области введены штрафы за склонение к абортам. Такие же меры приняли власти еще 13 российских регионов, среди которых Калининградская, Кировская, Курганская, Курская, Новгородская, Орловская, Псковская, Смоленская, Тверская области, республики Коми и Мордовия, Забайкальский край. В некоторых регионах, включая Татарстан, Курскую, Нижегородскую и Челябинскую области, власти добились того, что аборты перестали проводить в частных клиниках.

Недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. По его данным, за последний год более 260 тысяч беременных прошли мотивированные анкетирования.

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