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Канье Уэст поддержал Пи Дидди и попросил Дональда Трампа помиловать его

Сегодня в 05:57
Фото: Fox News/YouTube

Канье Уэст выступил в своих соцсетях в защиту Пи Дидди. Он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать рэпера до суда, который назначен на 5 мая.

Это произошло после того, как Пи Дидди не признал себя виновным и ему трижды отказали в освобождении под залог. «Дональд Трамп, пожалуйста, освободи моего брата Паффа», — написал Уэст в уже удаленном посте.

Рэпер также обратился к знаменитостям, которые «смотрят, как наш брат гниет, и никогда не говорят», добавив: «Мы все смотрели, как забирают Криса Брауна, и никто ничего не делал». Комментарии Уэста прозвучали после того, как Трамп помиловал почти 1500 обвиняемых в свой первый день второго президентского срока.

Пи Дидди арестовали 17 сентября. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что с 2008 года рэпер был частью преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями.

Его также обвинили в том, что он использовал свою бизнес-империю в качестве преступного сообщества, чтобы скрыть предполагаемое насилие над женщинами на мероприятиях, которые Комбс называл Freak Offs.

1 октября стало известно, что 120 человек выдвинули против Пи Дидди обвинения в сексуализированных действиях. Среди них 60 мужчин и 60 женщин, из них 25 человек были несовершеннолетними на момент предполагаемых преступлений, совершенных в их отношении.

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