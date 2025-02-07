Канье Уэст поддержал Пи Дидди и попросил Дональда Трампа помиловать его

Канье Уэст выступил в своих соцсетях в защиту Пи Дидди. Он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать рэпера до суда, который назначен на 5 мая.

Это произошло после того, как Пи Дидди не признал себя виновным и ему трижды отказали в освобождении под залог. «Дональд Трамп, пожалуйста, освободи моего брата Паффа», — написал Уэст в уже удаленном посте.

Рэпер также обратился к знаменитостям, которые «смотрят, как наш брат гниет, и никогда не говорят», добавив: «Мы все смотрели, как забирают Криса Брауна, и никто ничего не делал». Комментарии Уэста прозвучали после того, как Трамп помиловал почти 1500 обвиняемых в свой первый день второго президентского срока.

Пи Дидди арестовали 17 сентября. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что с 2008 года рэпер был частью преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями.

Его также обвинили в том, что он использовал свою бизнес-империю в качестве преступного сообщества, чтобы скрыть предполагаемое насилие над женщинами на мероприятиях, которые Комбс называл Freak Offs.