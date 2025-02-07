Хейден Панеттьери получила роль в психологическом триллере «Лунатик»

Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по сериалу «Герои» и слэшеру «Крик 4», появится в психологическом триллере «Лунатик». Об этом сообщил Deadline.

Панеттьери исполнит главную роль — женщину по имени Сара, потерявшую дочь в автокатастрофе. Мать тяжело скорбит, к тому же переживая то, что ее абьюзивный муж в результате инцидента оказался в коме.

На фоне драматических событий Сара сталкивается с ухудшающимися эпизодами лунатизма. Героиню терзают видения, будто ее жестокий супруг находится в доме, и граница между реальность и кошмаром становится все более размытой.

Сценаристом и постановщиком картины выступил Брэндон Оман. Он уже завершил съемки фильма. Они прошли в Род-Айленде. Созданием ленты занимались Verdi Productions и принадлежащая Леонардо Ди Каприо Appian Way Production.

Продюсерами проекта стали Чад А. Верди, Дженнифер Дэвиссон, Филлип Уотсон, Мишель Верди, Чад Верди-младший, Пол Люба, исполнительными продюсерами — Тейлор ДиДжилио, Сера Верди и Энтони Гудас.