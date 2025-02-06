Мэттью Макконахи снимется в фильме «Ярость» Пола Гринграсса

Сегодня / 00:20
Хейден Панеттьери получила роль в психологическом триллере «Лунатик»
Сегодня / 23:04
Шведский режиссер Йохан Ренк намерен экранизировать роман «Лестница в небо»
Сегодня / 22:03
Кирнан Шипка и Маккенна Грейс исполнят главные роли в фильме «The Nowhere Game»
Сегодня / 21:08
Ева Грин и Бен Уишоу сыграют в триллере «Diamond Shitter»
Вчера / 20:07
Гай Пирс и Алекс Петтифер появятся в эротическом триллере «Размыто»
Вчера / 18:54
«Мне грустно»: Зои Салдана прокомментировала скандал с Карлой Софией Гаскон
Вчера / 18:50
Google отредактировал рекламу для Супербоула, когда в ней нашли ошибку о сыре гауда
Вчера / 17:50
В Биарицце переименуют район. Суд счел, что его название унижает людей африканского происхождения
Вчера / 17:33
Дэниел Рэдклифф и Лукас Хеджес снимутся в триллере о вьетнамской войне «Trust the Man»
Вчера / 17:11
Адам Скотт снимется в хорроре «Hokum»
Вчера / 16:59
Телеграм впервые обошел замедленный ютуб по месячному охвату
Вчера / 16:36
Эмма Робертс и Эван Рейчел Вуд снимутся в комедии «Старые приятели»
Вчера / 16:03
Аль Пачино сыграет в новом фильме Гаса Ван Сэнта
Вчера / 15:58
Оззи Осборн больше не может ходить
Вчера / 15:02
Зоопарк в США предложил назвать червей в честь бывших и скормить медведям
Вчера / 14:52
Трамп анонсировал меры по борьбе с «антихристианскими предрассудками» в министерствах США
Вчера / 14:45
Студия ZA/UM выпустила сумку-пакет из игры Disco Elysium
Вчера / 14:43
Вышел трейлер «Смурфиков» с Рианной
Вчера / 14:27
В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из выращенного в лаборатории мяса
Вчера / 14:27
Завершились съемки продолжения «Открытого брака» с Павлом Деревянко и Юлией Александровой
Вчера / 13:58
В Нью-Йорке поставили статую Криштиану Роналду. Футболисту исполнилось 40 лет
Вчера / 13:21
«Балерина» с Аной де Армас выйдет в российский прокат
Вчера / 12:45
Стажер в США случайно нашел пленку с немым фильмом о Линкольне. Ее считали утерянной навсегда
Вчера / 12:34
Организатора убийства Pop Smoke приговорят к 29 годам
Вчера / 12:15
Хауи Мандел извинился перед Биллом Берром и Билли Корганом за организацию их неожиданной встречи
Вчера / 11:50
«Бруталиста» в кинотеатрах показывают с антрактом. Фильм идет три с половиной часа
Вчера / 11:15
Руни и Кейт Мара сыграют сестер в новом фильме Вернера Херцога
Вчера / 11:12
В Steam выйдет симулятор отношений между зданиями

Мэттью Макконахи снимется в фильме «Ярость» Пола Гринграсса

Сегодня в 23:49
Фото: WWE / Getty Images

Лауреат премии «Оскар» Мэттью Макконахи сыграет главную роль в фильме «Ярость» («The Rage») Пола Гринграсса, ранее появлявшийся в СМИ под названием «Капюшон» («The Hood»). Об этом сообщил Deadline.

Гринграсс, автор «Превосходства Борна» и «Кровавого воскресенья», сам напишет сценарий картины. Ее действие будет разворачиваться во время крестьянского восстания, охватившего большую часть Англии в 1381 году.

Макконахи сыграет фермера, который станет лидером протеста против высоких налогов и социально-экономической напряженности. Не исключено, что его герой окажется легендарным Уотом Тайлером, однако доподлинно об этом неизвестно.

Продюсировать проект будет Джейсон Блюм и его компания Blumhouse Production, а также сам Гринграсс и Джанна Кайе. Дистрибуцией фильма займется компания FilmNation.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами