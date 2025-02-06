Мэттью Макконахи снимется в фильме «Ярость» Пола Гринграсса

Лауреат премии «Оскар» Мэттью Макконахи сыграет главную роль в фильме «Ярость» («The Rage») Пола Гринграсса, ранее появлявшийся в СМИ под названием «Капюшон» («The Hood»). Об этом сообщил Deadline.

Гринграсс, автор «Превосходства Борна» и «Кровавого воскресенья», сам напишет сценарий картины. Ее действие будет разворачиваться во время крестьянского восстания, охватившего большую часть Англии в 1381 году.

Макконахи сыграет фермера, который станет лидером протеста против высоких налогов и социально-экономической напряженности. Не исключено, что его герой окажется легендарным Уотом Тайлером, однако доподлинно об этом неизвестно.