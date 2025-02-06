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Шведский режиссер Йохан Ренк намерен экранизировать роман «Лестница в небо»

Сегодня в 23:04
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Шведский режиссер и клипмейкер Йохан Ренк, работавший над сериалом «Чернобыль» и выпустивший фильм «Космонавт», может экранизировать роман «Лестница в небо» Джона Бойна. Об этом сообщил Deadline.

Киноадаптацию книги задумала продакшн-компания Fifth Season. Она в данный момент ведет переговоры с Ренком об участии в проекте. В число продюсеров будущей картины вошел Эдвард Бергер, известный по «Конклаву».

«Лестница в небо» станет захватывающей драмой об амбициозном и красивом молодом писателе, который манипулирует, соблазняет и прибегает к плагиату по пути к литературной славе. Он путешествует по Амальфитанскому побережью, Манхэттену и Лондону — и чем выше поднимается, тем ниже готовится упасть.

Сценарий ленты написал номинант на премию BAFTA Андрес Хайнц, создавший историю для триллера «Черный лебедь», при участии Микки Дауна и Конрада Кея, стоявших за сериалом «Индустрия».

Продюсерами «Лестницы в небо» выступили, помимо Бергера, Родри Томас, Алексей Болто из Ray Pictures, Ренк и Майкл Паретс из Sinestra.

«Лестницу в небо» опубликовал в 2018 году ирландский писатель Джон Бойд известный по романам «Мальчик в полосатой пижаме» и «История одиночества». Книга получила приветственные отзывы критиков и была переведена на множество языков.

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