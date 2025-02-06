Кирнан Шипка и Маккенна Грейс исполнят главные роли в фильме «The Nowhere Game»

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Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кирнан Шипка и американская актриса Маккенна Грейс, известная по хоррору «Дурная кровь», снимутся в фильме «The Nowhere Game». Об этом сообщил Deadline.

Шипка и Грейс сыграют подруг, чье дорожно путешествие оборачивается кошмаром, когда девушек похищает хладнокровный садист. Он втягивает Карин и Элли (так зовут героинь) в жестокую игру на выживание.

Злоумышленник выпустит девушек посреди леса с ограниченными припасами и заставит их искать спасения на глазах у онлайн-аудитории. В чаще подруги обнаружат жуткие подсказки, оставленные предыдущими участниками игры.

Постановщиками триллера выступят Дэвид Шарбонье и Джастин Дуглас Пауэлл, выпустившие хоррор «Атакан. Кровавая легенда». Сценарий написал Алекс Потоцки — его текст вошел в Черный список лучших нереализованных проектов Голливуда в 2023 году.