Ева Грин и Бен Уишоу сыграют в триллере «Diamond Shitter»

Французская актриса Ева Грин («Мечтатели», «Казино „Рояль“») и английский актер Бен Уишоу («Парфюмер», «Лимонов, баллада об Эдичке») снимутся в триллере «Diamond Shitter». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит актриса и кинематографистка Антония Кэмпбелл-Хьюс. Она также сыграет в фильме. Актерский состав проекта дополнят Алессандро Нивола («Крейвен-охотник», «Глаз») и Рэффи Кэссиди («Бруталист», «Убийство священного оленя»).

Созданием ленты займется кинокомпания Sleeper Films, базирующаяся в Лондоне и Дублине. Триллер расскажет о богатой общине экспатов в Женеве, покой которой нарушает молодая стажерка, похищающая бриллианты принимающей ее семьи.

Роль девушки исполнит Кэссиди. Уишоу сыграет ее наставника по имени Найджел. Нивола и Грин предстанут в образах пары, к которой приехала главная героиня.

«Во времена эмоциональной усталости мы жаждем красоты правосудия. Этот фильм — первобытный вопль, напряженное путешествие, исследующее разрушительную хрупкость человеческого состояния», — прокомментировала Кэмпбелл-Хьюз.

Постановщица отметила, что хочет «возродить надежду, переосмыслить то, что составляет ценность» в обществе. Она подчеркнула, что нашла актерский состав, чтобы «воплотить в жизнь эту пронзительную пьесу, написанную на основе жизненного опыта», который вел ее на протяжении более чем десятилетия.

«„Diamond Shitter“ Антонии Кэмпбелл-Хьюз — смелый, очень актуальный, динамичный триллер, который охватывает жанровые тропы боди-хоррора, одновременного выходя за их рамки», — добавил представитель дистрибьютерской компании Beta Cinema Торстен Риттер.