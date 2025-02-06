Гай Пирс и Алекс Петтифер появятся в эротическом триллере «Размыто»

Американский актер Гай Пирс («Бруталист», «Мейр из Исттауна») и британский актер Алекс Петтифер («Страшно красив», «Я — четвертый») появятся в эротическом триллере «Blurred» («Размыто»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм выпустит режиссер и сценарист Бен Куксон. Он уже завершил съемки картины летом 2024 года в Великобритании. Действие ленты при этом разворачивается в мире моды Нью-Йорка.

«„Blurred“ — это умный и сексуальный триллер с блестящим актерским составом во главе с Алексом Петтифером, к котором присоединился Гай Пирс. Это прекрасное, сырое и интенсивное захватывающее приключение на фоне суеты и потока мира моды Нью-Йорка, и мы с нетерпением ждем возможности представить этот фантастический проект», — поделилась исполнительный продюсер ленты Пия Пататиан.

Она будет работать над фильмом от имени продакшн-компании Cloud9 Studios. Созданием картины также займутся в качестве продюсеров Петтифер, Джеймс Айрленд из Dark Dreams Entertainment и Ярив Лернер из Film Forage.

В актерский состав проекта, помимо Пирса и Петтифера, войдут Адевале Акиннуойе («Отряд самоубийц») и Мария Педраза («Бумажный дом»). Когда фильм появится на экранах, пока неясно.