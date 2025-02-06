Google отредактировал рекламу для Супербоула, когда в ней нашли ошибку о сыре гауда

Google отредактировал рекламу своего сервиса искусственного интеллекта Gemini, которую собираются транслировать на Супербоуле. В ней нашли неверную информацию о сыре гауда.

Креативщики Google записали 50 видео, посвященных каждому штату США. В них рассказывается, как предприниматели используют ИИ при работе. В ролике из Висконсина местный сыродел с помощью Gemini придумывает описание продукта и ошибочно утверждает, что на гауду приходится «50–60% мирового потребления сыра».

Блогер Нейт Хейк написал, что данные Gemini о гауде — это «галлюцинация искусственного интеллекта», которая «однозначно ложная»: согласно более надежным данным, голландский сыр менее популярен, чем чеддер или моцарелла. Один из руководителей Google Джерри Дишлер в ответ заявил, что Gemini «не галлюцинирует», а, скорее, отображает количество ложной информации в интернете, откуда и берет данные.

«Gemini базируется на интернете — и пользователи всегда могут проверить результаты и ссылки. В этом случае несколько сайтов упоминают статистику 50-60%», — написал Дишлер.

Как пишет The Guardian со ссылкой на Google, после этого замечания рекламщики поговорили с сыроделом из видео и спросили его, как бы он поступил. В итоге ролик отредактировали.