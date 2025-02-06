«Мне грустно»: Зои Салдана прокомментировала скандал с Карлой Софией Гаскон

Американо-доминиканская актриса Зои Салдана прокомментировала в подкасте Variety Awards Circuit ситуацию с коллегой по фильму «Эмилия Перес» Карлой Софией Гаскон, которая подверглась критике за свои старые посты в соцсети X.

Салдана призналась, что она испытывает грусть «снова и снова». «Это чувство живет в моей груди с тех пор, как все произошло», — отметила актриса. Она заявила, что также разочарована.

Салдана добавила, что «Эмилия Перес» была создана, чтобы проявлять инклюзивность и любовь. В данный момент артистка переваривает ситуацию вокруг Гаскон. Говорила ли Салдана с коллегой в свете скандала, она не уточнила.

В интервью CNN Espanol Гаскон утверждала, что Салдана и еще одна актриса из «Эмилии Перес» Селена Гомес поддерживают ее «на 200%». Салдана не подтвердила эту информацию, сославшись на собственное заявление, сделанное в Лондоне ранее.

В нем актриса осуждала фанатизм и расизм. «Я не поддерживаю никакую негативную риторику расизма и нетерпимости по отношению к любой группе людей. Это то, за что я хочу выступать», — добавила она.

Салдана подчеркнула, что остается оптимисткой и надеется, что наследие «Эмилии Перес» сохранится. Она отметила, что хочет поддерживать работу, которой гордится, несмотря на скандал, и поделилась, что Гаскон в соцсетях совсем не похожа на того человека, которого Салдана встретила на съемочной площадке.

«Я позволяю себе все еще испытывать радость, поскольку мы объединились как команда. Но мы также являемся личностями, которые несут ответственность за все, что мы говорим, и за все, что делаем», — пояснила актриса.