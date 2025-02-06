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В Биарицце переименуют район. Суд счел, что его название унижает людей африканского происхождения

Сегодня в 17:50
Фото: Paolo Margari/Flickr

Французский суд постановил, что приморский город Биарриц должен переименовать исторический район Ла-Негресс. Название сочли унизительным для людей африканского происхождения и наследующим колониальное прошлое, сообщает The Guardian.

В 2020 году объединение Memoires et Partages, участники которого борются с наследием рабства и колониализма, обратилось к мэру Биаррица Майдеру Аростеги с просьбой рассмотреть возможность смены некоторых названий. После отказа последовал судебный иск.

Помимо Ла-Негресс, активисты просят переименовать одну из улиц города — Рю-де-ла-Негресс.

Район, как полагают, назван в честь темнокожей женщины, возможно, бывшей рабыни, которая работала там в гостинице в XIX веке. Активисты говорят, что название связано с преступлением против человечности, когда миллионы африканцев насильственно перевезли для работы на плантациях. Они считают эти названия расистскими и сексистскими.

Апелляционный административный суд Бордо встал на сторону активистов. Из его постановления следует, что происхождение названия остается неясным. Со ссылкой на историков суд заявил, что ранее территория района называлась деревней Харауста, но позже могла получить новое название в честь «очень темнокожей женщины», управлявшей местной гостиницей. Согласно другим версиям, происхождение названия связано с гасконским выражением о глинистой почве, встречающейся на этой местности, уточнили там. Как бы то ни было, нынешнее название «унизительным образом напоминает о расовом происхождении женщины, личность которой официально не установлена», и может нанести вред достоинству человеческой личности, заключил суд.

В 2023 году суд города По признал, что названия района и улицы со временем приобрели уничижительную интерпретацию, но заключил, что в то же время их нельзя счесть «нападками на человеческое достоинство». После этого активисты подали апелляцию.

В 2001 году Франция официально признала работорговлю и рабство преступлением против человечности.

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