Дэниел Рэдклифф и Лукас Хеджес снимутся в триллере о вьетнамской войне «Trust the Man»

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по франшизе «Гарри Поттер», и номинант за премию «Оскар» за роль в фильме «Манчестер у моря» Лукас Хеджес сыграют в триллере «Trust the Man». Об этом сообщил Deadline.

Действие фильма развернется во время войны во Вьетнаме. В центре истории окажется амбициозный офицер разведки, которому поручено расследовать дело награжденного солдата с загадочным прошлым.

«По мере того как слежка и допросы становятся все более интенсивными, грань между преданностью и одержимостью размывается. Это приводит мужчин к опасной и неконтролируемой связи», — говорится в синопсисе будущей картины.

Ленту поставит режиссер Уилл Грэм, работавший над сериалом «Дейзи Джонс и The Six». Он сам написал сценарий фильма. Продюсерами проекта станут Тоня Дэвис, Макс Лински из Invitation Media, Грэм, Хейли Виеренго, Джеффри Сорос и Люк Роджерс из LA Media Fund.