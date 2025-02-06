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Дэниел Рэдклифф и Лукас Хеджес снимутся в триллере о вьетнамской войне «Trust the Man»

Сегодня в 17:33
Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по франшизе «Гарри Поттер», и номинант за премию «Оскар» за роль в фильме «Манчестер у моря» Лукас Хеджес сыграют в триллере «Trust the Man». Об этом сообщил Deadline.

Действие фильма развернется во время войны во Вьетнаме. В центре истории окажется амбициозный офицер разведки, которому поручено расследовать дело награжденного солдата с загадочным прошлым.

«По мере того как слежка и допросы становятся все более интенсивными, грань между преданностью и одержимостью размывается. Это приводит мужчин к опасной и неконтролируемой связи», — говорится в синопсисе будущей картины.

Ленту поставит режиссер Уилл Грэм, работавший над сериалом «Дейзи Джонс и The Six». Он сам написал сценарий фильма. Продюсерами проекта станут Тоня Дэвис, Макс Лински из Invitation Media, Грэм, Хейли Виеренго, Джеффри Сорос и Люк Роджерс из LA Media Fund.

Дистрибуцией триллера займутся Neon International и UTA Independent Film Group. Когда картина выйдет на экраны, пока неизвестно.

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