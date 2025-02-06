Телеграм впервые обошел замедленный ютуб по месячному охвату

Телеграм впервые обошел ютуб по месячному охвату в РФ. В общем рейтинге интернет-ресурсов мессенджер занял пятое место, передает РБК данные Mediascope.

Количество человек старше 12 лет, которые хотя бы один раз за месяц воспользовались телеграмом, в январе составило 90,6 млн (годом ранее — 83,7 млн). Ютуб за то же время посетили 86,9 млн (в январе 2024-го — 95,5 млн). При этом в середине лета прошлого года видеохостинг в РФ начали замедлять, но, согласно опросам, около четверти россиян решили обойти ограничение.

В тройку лидеров по охватам вошли «Яндекс» (102,3 млн человек в январе), Google (101 млн) и WhatsApp* (97,5 млн). Четвертое место заняла «ВКонтакте», обогнав ютуб в декабре 2024-го.

По среднесуточным показателям охвата ютуб обогнали Сбербанк и Wildberries, отмечает РБК. В январе видеохостингом хотя бы раз в сутки пользовались 32,5 млн человек, а банком и маркетплейсом — почти 43 млн и 33,3 млн соответственно.