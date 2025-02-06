Телеграм впервые обошел замедленный ютуб по месячному охвату

Сегодня / 18:54
«Мне грустно»: Зои Салдана прокомментировала скандал с Карлой Софией Гаскон
Сегодня / 17:50
В Биарицце переименуют район. Суд счел, что его название унижает людей африканского происхождения
Сегодня / 17:33
Дэниел Рэдклифф и Лукас Хеджес снимутся в триллере о вьетнамской войне «Trust the Man»
Сегодня / 17:11
Адам Скотт снимется в хорроре «Hokum»
Сегодня / 16:36
Эмма Робертс и Эван Рейчел Вуд снимутся в комедии «Старые приятели»
Сегодня / 16:03
Аль Пачино сыграет в новом фильме Гаса Ван Сэнта
Сегодня / 15:58
Оззи Осборн больше не может ходить
Сегодня / 15:02
Зоопарк в США предложил назвать червей в честь бывших и скормить медведям
Сегодня / 14:52
Трамп анонсировал меры по борьбе с «антихристианскими предрассудками» в министерствах США
Сегодня / 14:45
Студия ZA/UM выпустила сумку-пакет из игры Disco Elysium
Сегодня / 14:43
Вышел трейлер «Смурфиков» с Рианной
Сегодня / 14:27
В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из выращенного в лаборатории мяса
Сегодня / 14:27
Завершились съемки продолжения «Открытого брака» с Павлом Деревянко и Юлией Александровой
Сегодня / 13:58
В Нью-Йорке поставили статую Криштиану Роналду. Футболисту исполнилось 40 лет
Сегодня / 13:21
«Балерина» с Аной де Армас выйдет в российский прокат
Сегодня / 12:45
Стажер в США случайно нашел пленку с немым фильмом о Линкольне. Ее считали утерянной навсегда
Сегодня / 12:34
Организатора убийства Pop Smoke приговорят к 29 годам
Сегодня / 12:15
Хауи Мандел извинился перед Биллом Берром и Билли Корганом за организацию их неожиданной встречи
Сегодня / 11:50
«Бруталиста» в кинотеатрах показывают с антрактом. Фильм идет три с половиной часа
Сегодня / 11:15
Руни и Кейт Мара сыграют сестер в новом фильме Вернера Херцога
Сегодня / 11:12
В Steam выйдет симулятор отношений между зданиями
Сегодня / 10:49
Google отказался от программ инклюзивности
Сегодня / 10:30
Умер продюсер Ирв Готти, создатель Murder Inc. Records
Сегодня / 10:28
200 геймеров поучаствуют в показе на Парижской неделе моды
Сегодня / 10:17
Группа «Ленинград» даст концерт после двухлетнего перерыва. Музыканты едут во Владивосток
Сегодня / 09:49
Оливия Холт хотела бы сыграть Бритни Спирс в грядущем байопике
Сегодня / 09:35
«Такое случается»: Харрисон Форд высказался о провале пятой части «Индианы Джонса»
Сегодня / 09:10
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке

Телеграм впервые обошел замедленный ютуб по месячному охвату

Сегодня в 16:59
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Телеграм впервые обошел ютуб по месячному охвату в РФ. В общем рейтинге интернет-ресурсов мессенджер занял пятое место, передает РБК данные Mediascope.

Количество человек старше 12 лет, которые хотя бы один раз за месяц воспользовались телеграмом, в январе составило 90,6 млн (годом ранее — 83,7 млн). Ютуб за то же время посетили 86,9 млн (в январе 2024-го — 95,5 млн). При этом в середине лета прошлого года видеохостинг в РФ начали замедлять, но, согласно опросам, около четверти россиян решили обойти ограничение.

В тройку лидеров по охватам вошли «Яндекс» (102,3 млн человек в январе), Google (101 млн) и WhatsApp* (97,5 млн). Четвертое место заняла «ВКонтакте», обогнав ютуб в декабре 2024-го.

По среднесуточным показателям охвата ютуб обогнали Сбербанк и Wildberries, отмечает РБК. В январе видеохостингом хотя бы раз в сутки пользовались 32,5 млн человек, а банком и маркетплейсом — почти 43 млн и 33,3 млн соответственно.

Замедление ютуба в России вызвало резкий рост трафика видеохостинга в некоторых странах Европы. К примеру, в Нидерландах с 8 августа по 31 декабря трафик увеличился на 58,3%, в Словакии ― на 22%, в Сербии ― на 20%, в Финляндии ― на 19,5%. В РФ при этом трафик упал на 64%.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами