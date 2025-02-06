Трамп анонсировал меры по борьбе с «антихристианскими предрассудками» в министерствах США

Дональд Трамп анонсировал новый указ по борьбе с «антихристианскими предрассудками» в министерствах США. Примеров им он не привел, сообщает Reuters.

Одновременно с этим Трамп обещал сформировать группу по искоренению «антихристианских предрассудков» из правительства и «нашего общества», которую возглавит генеральный прокурор США Пэм Бонди, а также комиссию по религиозной свободе. Как отмечает информагентство, к этому могут возникнуть вопросы, поскольку Конституция США разделяет церковь и государство и ограничивает поддержку правительства.

«Задачей этой целевой группы будет немедленное пресечение всех форм антихристианского преследования и дискриминации в федеральном правительстве, в том числе в Министерстве юстиции, что было совершенно ужасно, в Налоговой службе, ФБР и других агентствах», — сказал Трамп во время Национального молитвенного завтрака.

Трамп признался, что его отношение к религии «изменилось» после пары неудавшихся покушений в 2024 году, и призвал американцев «вернуть Бога» в свою жизнь, пишет Associated Press (AP). Он уверен, что люди «не могут быть счастливы без религии, без этой веры». «Это Бог спас меня», — сказал он.