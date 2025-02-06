Эмма Робертс и Эван Рейчел Вуд снимутся в комедии «Старые приятели»

Сегодня в 16:36

Американские актрисы Эмма Робертс («Американская история ужасов») и Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада») снимутся в комедии «Old Pals» («Старые приятели»). Об этом сообщил Deadline.

В фильме, который поставит Уэнди Станцлер («Секс в большом городе») по сценарию Рика Сизарио, сыграют также Генри Уинклер («Барри») и Брайан Кокс («Цена искупления», «Наследники»).

Актеры сыграют вдовцов, которых заставляют подружиться их дочери. Упрямство и скептицизм героев со временем сменяются симпатией, доказывающей, что семья способна объединить даже самых непохожих друг на друга людей.