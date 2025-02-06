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Адам Скотт снимется в хорроре «Hokum»

Сегодня в 17:11
Фото: Funny or Die

Адам Скотт возвращается к жанру хорроров. Актер, чей послужной список включает фильмы «Маленькое зло», «Крампус», «Пираньи 3D» и «Восставший из ада: Кровное родство», снимется в фильме ужасов «Hokum», пишет Variety.

Звезда «Разделения» и «Парков и зон отдыха» возглавит актерский состав сверхъестественного хоррора, съемки которого начнутся в Ирландии в конце этого месяца.

Сценаристом и режиссером картины выступил Дэмиан МакКарти, создатель нашумевшей в прошлом году картины «Астрал. Медиум», которая вызвала ажиотаж после премьеры на SXSW, где получила приз зрительских симпатий.

В «Hokum» Скотт сыграет писателя ужастиков, который приезжает в отдаленный ирландский отель, чтобы развеять прах своих родителей, не зная, что в этом месте, по слухам, обитает ведьма. В фильме также снимаются Питер Кунан («Плохие сестры») и Дэвид Уилмот («Бодкин»).

Продюсерами фильма выступят основатели Spooky Pictures Рой Ли («Варвар») и Стивен Шнайдер («Strange Darling»), Дерек Дочи из Image Nation («Полночь с дьяволом») и Рут Трейси, Джулианна Форде и Майртин де Барра из Tailored Film («Ученик»). Бен Росс («Полночь с дьяволом»), Дэн Каган («Собиратель душ»), Рами Ясин («Полночь с дьяволом») и Эндрю Чайлдс («Пацан против всех») выступят исполнительными продюсерами.

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