Адам Скотт снимется в хорроре «Hokum»

Адам Скотт возвращается к жанру хорроров. Актер, чей послужной список включает фильмы «Маленькое зло», «Крампус», «Пираньи 3D» и «Восставший из ада: Кровное родство», снимется в фильме ужасов «Hokum», пишет Variety.

Звезда «Разделения» и «Парков и зон отдыха» возглавит актерский состав сверхъестественного хоррора, съемки которого начнутся в Ирландии в конце этого месяца.

Сценаристом и режиссером картины выступил Дэмиан МакКарти, создатель нашумевшей в прошлом году картины «Астрал. Медиум», которая вызвала ажиотаж после премьеры на SXSW, где получила приз зрительских симпатий.

В «Hokum» Скотт сыграет писателя ужастиков, который приезжает в отдаленный ирландский отель, чтобы развеять прах своих родителей, не зная, что в этом месте, по слухам, обитает ведьма. В фильме также снимаются Питер Кунан («Плохие сестры») и Дэвид Уилмот («Бодкин»).