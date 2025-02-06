Оззи Осборн больше не может ходить из‑за прогрессирующей болезни Паркинсона, однако его голос сохранился, рассказала газете The Sun его жена Шэрон Осборн.

«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Это не то, что можно стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и оно затронуло его ноги. Но его голос так же хорош, как и всегда», — поделилась Осборн.

Остановить болезнь не удается, но рок-легенда не теряет оптимизма. По ее словам, Осборн рад возможности вернуться на сцену и у него очень много эмоций по этому поводу.

Накануне стало известно, что оригинальный состав Black Sabbath воссоединится для последнего концерта с Осборном. Шоу состоится 5 июля в родном городе группы Бирмингеме. На благотворительном ивенте «Back to the Beginning» также выступят Metallica, Slayer и Pantera, поэтому музыкальный руководитель концерта Том Морелло называет это «величайшим хеви-метал-шоу в истории».