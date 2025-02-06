В Нью-Йорке поставили статую Криштиану Роналду. Футболисту исполнилось 40 лет

На Таймс-сквер в Нью-Йорке привезли статую Криштиану Роналду высотой 3,6 метра. 5 февраля футболисту исполнилось 40 лет.
Бронзовую фигуру Роналду изготовил итальянский скульптор Серджо Фурнари. В своих соцсетях он призвал фанатов футболиста собраться на открытии, чтобы всем вместе крикнуть знаменитый победный клич «Siuuu» и побить мировой рекорд. Удалось ли им это, пока неизвестно.
@fut_zeta
Статуя временная и долго в центре Нью-Йорка не простоит.
Другие скульптуры, посвященные Роналду, иногда становились мемами. В 2018 году в аэропорту острова Мадейра установили бюст спортсмена, который выглядел комично из‑за непропорциональности. В итоге его заменили на версию получше.