В Нью-Йорке поставили статую Криштиану Роналду. Футболисту исполнилось 40 лет

На Таймс-сквер в Нью-Йорке привезли статую Криштиану Роналду высотой 3,6 метра. 5 февраля футболисту исполнилось 40 лет.

Бронзовую фигуру Роналду изготовил итальянский скульптор Серджо Фурнари. В своих соцсетях он призвал фанатов футболиста собраться на открытии, чтобы всем вместе крикнуть знаменитый победный клич «Siuuu» и побить мировой рекорд. Удалось ли им это, пока неизвестно.

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Статуя временная и долго в центре Нью-Йорка не простоит.