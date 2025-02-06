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Аль Пачино сыграет в новом фильме Гаса Ван Сэнта

Сегодня в 16:03
Фото: Sonar Entertainment

Аль Пачино присоединился к актерскому составу предстоящей картины Гаса Ван Сэнта «Dead Man’s Wire». Об этом сообщил голливудский инсайдер Джефф Снайдер.

Также в актерский состав вошли Билл Скарсгорд («Оно», «Носферату»), Колман Доминго («Эйфория, «Синг-Синг»), Дейкр Монтгомери («Очень странные дела») и Миха’ла Херролд («Индустрия»).

Историческая криминальная драма, основанная на реальных событиях, расскажет о похищении банкира Тони Киритсисом в 1970-х годах в США. Съемки фильма начались в январе 2025-го в Луисвилле, Кентукки.

Изначально постановкой фильма должен был заниматься Вернер Херцог, также в проекте участвовал Николас Кейдж. В декабре стало известно, что режиссерское кресло «Dead Man’s Wire» занял создатель «Умницы Уилла Хантинга» и «Харви Милка».

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