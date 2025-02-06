Зоопарк в США предложил назвать червей в честь бывших и скормить медведям

Сегодня / 22:56
Жак Одиар назвал непростительными высказывания Карлы Софии Гаскон — звезды «Эмилии Перес»
Сегодня / 16:03
Аль Пачино сыграет в новом фильме Гаса Ван Сэнта
Сегодня / 14:45
Студия ZA/UM выпустила сумку-пакет из игры Disco Elysium
Сегодня / 14:43
Вышел трейлер «Смурфиков» с Рианной
Сегодня / 14:27
В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из выращенного в лаборатории мяса
Сегодня / 14:27
Завершились съемки продолжения «Открытого брака» с Павлом Деревянко и Юлией Александровой
Сегодня / 13:58
В Нью-Йорке поставили статую Криштиану Роналду. Футболисту исполнилось 40 лет
Сегодня / 13:21
«Балерина» с Аной де Армас выйдет в российский прокат
Сегодня / 12:45
Стажер в США случайно нашел пленку с немым фильмом о Линкольне. Ее считали утерянной навсегда
Сегодня / 12:34
Организатора убийства Pop Smoke приговорят к 29 годам
Сегодня / 12:15
Хауи Мандел извинился перед Биллом Берром и Билли Корганом за организацию их неожиданной встречи
Сегодня / 11:50
«Бруталиста» в кинотеатрах показывают с антрактом. Фильм идет три с половиной часа
Сегодня / 11:15
Руни и Кейт Мара сыграют сестер в новом фильме Вернера Херцога
Сегодня / 11:12
В Steam выйдет симулятор отношений между зданиями
Сегодня / 10:49
Google отказался от программ инклюзивности
Сегодня / 10:30
Умер продюсер Ирв Готти, создатель Murder Inc. Records
Сегодня / 10:28
200 геймеров поучаствуют в показе на Парижской неделе моды
Сегодня / 10:17
Группа «Ленинград» даст концерт после двухлетнего перерыва. Музыканты едут во Владивосток
Сегодня / 09:49
Оливия Холт хотела бы сыграть Бритни Спирс в грядущем байопике
Сегодня / 09:35
«Такое случается»: Харрисон Форд высказался о провале пятой части «Индианы Джонса»
Сегодня / 09:10
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке
Сегодня / 08:11
Из фильмов, поддержанных Фондом кино, окупился в прокате каждый пятый
Сегодня / 07:52
В Москве более тысячи новорожденных получили двойные имена в 2024 году
Сегодня / 07:23
В России на оперную певицу Марию Максакову* завели новое уголовное дело
Сегодня / 07:14
Бен Аффлек снимется в своем фильме «Животные». Мэтт Деймон покинул проект
Сегодня / 06:31
Billboard представил топ-10 самых актуальных R’n’B-артистов
Сегодня / 05:26
Megan Thee Stallion и Psy снимутся в соревновательном шоу Apple TV+ о кей-попе
Сегодня / 21:58
Композитор «Злой» хотел оформить песни Глинды в духе хип-хопа, но Ариана Гранде выступила против

Зоопарк в США предложил назвать червей в честь бывших и скормить медведям

Сегодня в 15:02
Фото: MyLoupe/Getty Images

Зоопарк Columbus Zoo and Aquarium в штате Огайо рассказал о запуске необычной услуги ко Дню всех влюбленных.

Любой желающий может заплатить 15 долларов, чтобы назвать червя в честь своего бывшего партнера или любого, кто ему докучал. Этих червей скормят местным медведям-ленивцам Рандхиру и Хайдерозе. Тем, кто воспользовался услугой, вышлют видео с перекусом медведей.

«Вы не только хорошо посмеетесь, но и поддержите животных», ― написал зоопарк на своем сайте.

Еще одна услуга, которую запустил зоопарк к 14 февраля, более милая. За 30 долларов можно купить войлочное сердце с именем возлюбленного или возлюбленной. Эти частички войлока пингвины будут использовать для постройки своих гнезд. Парам вышлют видео, на котором именные сердца выдают пингвинам.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами