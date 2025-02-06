Зоопарк в США предложил назвать червей в честь бывших и скормить медведям

Зоопарк Columbus Zoo and Aquarium в штате Огайо рассказал о запуске необычной услуги ко Дню всех влюбленных.

Любой желающий может заплатить 15 долларов, чтобы назвать червя в честь своего бывшего партнера или любого, кто ему докучал. Этих червей скормят местным медведям-ленивцам Рандхиру и Хайдерозе. Тем, кто воспользовался услугой, вышлют видео с перекусом медведей.

«Вы не только хорошо посмеетесь, но и поддержите животных», ― написал зоопарк на своем сайте.