Зоопарк в США предложил назвать червей в честь бывших и скормить медведям

Зоопарк Columbus Zoo and Aquarium в штате Огайо рассказал о запуске необычной услуги ко Дню всех влюбленных.
Любой желающий может заплатить 15 долларов, чтобы назвать червя в честь своего бывшего партнера или любого, кто ему докучал. Этих червей скормят местным медведям-ленивцам Рандхиру и Хайдерозе. Тем, кто воспользовался услугой, вышлют видео с перекусом медведей.
«Вы не только хорошо посмеетесь, но и поддержите животных», ― написал зоопарк на своем сайте.
Еще одна услуга, которую запустил зоопарк к 14 февраля, более милая. За 30 долларов можно купить войлочное сердце с именем возлюбленного или возлюбленной. Эти частички войлока пингвины будут использовать для постройки своих гнезд. Парам вышлют видео, на котором именные сердца выдают пингвинам.