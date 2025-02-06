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Студия ZA/UM выпустила сумку-пакет из игры Disco Elysium

Сегодня в 14:45
Фото: ZA/UM

Эстонская игровая студия ZA/UM выпустила сумку в виде полиэтиленового пакета из игры Disco Elysium.

В игре главный герой, алкоголик Гаррье Дюбуа, использует сумку для сбора бутылок, чтобы обменять их на наличные в местном магазине Martinet.

ZA/UM изготавливает сумку на заказ и шьется одной и той же швеей, поэтому ее доставка может занять больше месяца. Производится она из дорогой ткани Dyneema, которая «в 15 раз прочнее стали», поэтому стоимость сумки составляет 159 евро (около 16 тыс. рублей).

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© ZA/UM
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© ZA/UM
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© ZA/UM
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© ZA/UM
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© ZA/UM

Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных ролевых игр в истории. Она получила Bafta и несколько лет подряд возглавляла список 100 лучших игр для ПК по версии PC Gamer.

В течение многих лет будущее Disco Elysium было туманным из‑за серии споров в компании-разработчике, ZA/UM. Несколько ключевых сотрудников, включая ведущего дизайнера и сценариста Роберта Курвица, сценариста Хелен Хиндпере и ведущего художника Александра Ростова, заявили, что были уволены против воли в 2022 году. Компания утверждала, что решение было принято из‑за нарушения ими дисциплины.

За скандалом последовали судебные разбирательства, которые были урегулированы в 2023-м. В начале этого года ZA/UM уволила четверть оставшегося персонала. Одно время в ZA/UM разрабатывались сиквел и расширение Disco Elysium, но сейчас оба проекта отменены.

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