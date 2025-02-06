Вышел трейлер «Смурфиков» с Рианной

Сегодня в 14:43

Paramount Pictures представила первый полный трейлер к мультфильму «Смурфики» с Рианной в роли Смурфетты. Премьера состоится 18 июля.

Певица также выступила продюсером проекта и написала для него несколько песен. Режиссерами выступили Крис Миллер и Мэтт Лэндон, а сценарий написала Пэм Брейди.

Помимо Рианны роли озвучили Наташа Лионн, Ник Офферман, Эми Седарис, Ник Кролл, Дэниел Леви, Октавия Спенсер, Сандра О, Ханна Уоддингэм, Шоло Маридуэнья, Джеймс Корден, Алекс Уинтер, Билли Лурд, Курт Расселл и Джон Гудман.