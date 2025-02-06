В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из выращенного в лаборатории мяса

Сегодня / 22:56
Жак Одиар назвал непростительными высказывания Карлы Софии Гаскон — звезды «Эмилии Перес»
Сегодня / 14:45
Студия ZA/UM выпустила сумку-пакет из игры Disco Elysium
Сегодня / 14:43
Вышел трейлер «Смурфиков» с Рианной
Сегодня / 14:27
Завершились съемки продолжения «Открытого брака» с Павлом Деревянко и Юлией Александровой
Сегодня / 13:21
«Балерина» с Аной де Армас выйдет в российский прокат
Сегодня / 12:45
Стажер в США случайно нашел пленку с немым фильмом о Линкольне. Ее считали утерянной навсегда
Сегодня / 12:34
Организатора убийства Pop Smoke приговорят к 29 годам
Сегодня / 12:15
Хауи Мандел извинился перед Биллом Берром и Билли Корганом за организацию их неожиданной встречи
Сегодня / 11:50
«Бруталиста» в кинотеатрах показывают с антрактом. Фильм идет три с половиной часа
Сегодня / 11:15
Руни и Кейт Мара сыграют сестер в новом фильме Вернера Херцога
Сегодня / 11:12
В Steam выйдет симулятор отношений между зданиями
Сегодня / 10:49
Google отказался от программ инклюзивности
Сегодня / 10:30
Умер продюсер Ирв Готти, создатель Murder Inc. Records
Сегодня / 10:28
200 геймеров поучаствуют в показе на Парижской неделе моды
Сегодня / 10:17
Группа «Ленинград» даст концерт после двухлетнего перерыва. Музыканты едут во Владивосток
Сегодня / 09:49
Оливия Холт хотела бы сыграть Бритни Спирс в грядущем байопике
Сегодня / 09:35
«Такое случается»: Харрисон Форд высказался о провале пятой части «Индианы Джонса»
Сегодня / 09:10
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке
Сегодня / 08:11
Из фильмов, поддержанных Фондом кино, окупился в прокате каждый пятый
Сегодня / 07:52
В Москве более тысячи новорожденных получили двойные имена в 2024 году
Сегодня / 07:23
В России на оперную певицу Марию Максакову* завели новое уголовное дело
Сегодня / 07:14
Бен Аффлек снимется в своем фильме «Животные». Мэтт Деймон покинул проект
Сегодня / 06:31
Billboard представил топ-10 самых актуальных R’n’B-артистов
Сегодня / 05:26
Megan Thee Stallion и Psy снимутся в соревновательном шоу Apple TV+ о кей-попе
Сегодня / 21:58
Композитор «Злой» хотел оформить песни Глинды в духе хип-хопа, но Ариана Гранде выступила против
Сегодня / 21:12
Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу» и Лили Рейнхарт снимутся в хорроре «Плохой мальчик»
Вчера / 19:57
Документалист Фредерик Уайзман объявил об окончании кинокарьеры
Вчера / 19:17
Роберт Де Ниро сыграет в триллере «Человек-шепот» по роману Алекса Норта

В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из выращенного в лаборатории мяса

Сегодня в 14:27
Фото: Camilo Fierro/Unsplash

В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из мяса, которое было выращено в лабораторных условиях. Об этом сообщает The Guardian.

Производитель лакомства Meatly заявил, что цыпленок был произведен из образца клеток, взятых из одного куриного яйца.

Утверждается, что мясо получилось «такое же вкусное и питательное, как и традиционная куриная грудка», и содержит аминокислоты, жирные кислоты, минералы и витамины, необходимые для здоровья домашних животных.

В июле 2024 года Великобритания стала первой страной в Европе, которая поддержала использование выращенного мяса в кормах для домашних животных, после того как курятина производства Meatly была одобрена Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) и Агентством по охране здоровья животных и растений.

Предприниматель тогда заявил, что спрос на такую продукцию обусловлен «парадоксом любителей животных» — владельцы домашних питомцев выступают против жестокого обращения с животными, однако менее разборчивы в вопросах их питания.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами