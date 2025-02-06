В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из выращенного в лаборатории мяса

В Великобритании выпустили лакомство для собак, изготовленное из мяса, которое было выращено в лабораторных условиях. Об этом сообщает The Guardian.

Производитель лакомства Meatly заявил, что цыпленок был произведен из образца клеток, взятых из одного куриного яйца.

Утверждается, что мясо получилось «такое же вкусное и питательное, как и традиционная куриная грудка», и содержит аминокислоты, жирные кислоты, минералы и витамины, необходимые для здоровья домашних животных.

В июле 2024 года Великобритания стала первой страной в Европе, которая поддержала использование выращенного мяса в кормах для домашних животных, после того как курятина производства Meatly была одобрена Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) и Агентством по охране здоровья животных и растений.