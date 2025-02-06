«Балерина» с Аной де Армас выйдет в российский прокат

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Спин-офф «Джона Уика» под названием «Балерина» выйдет в официальный российский прокат. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Лента выйдет в России за день до мирового релиза — 5 июня. Правообладателем ленты является «Маурис Филм».

Грядущий фильм расскажет о девушке-киллере по имени Балерина. Будучи профессиональным наемником, она мечтает отомстить убийцам своих родителей.

Впервые Балерина появилась в качестве эпизодического персонажа в «Джоне Уике-3», где ее сыграла Юнити Фелан. В спин-оффе эту роль исполняет Ана де Армас.