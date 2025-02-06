Завершились съемки продолжения «Открытого брака» с Павлом Деревянко и Юлией Александровой

Okko, продюсерская компания «Марс Медиа» и студия Smart Film закончили съемки продолжения сериала «Открытый брак». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Продолжение драмеди расскажет новую, независимую историю ― о семейной паре, которым давно «за сорок». Как и герои первого сезона, Агния и Саша одновременно узнают об измене друг друга, но, в отличие от персонажей из первой части, они не готовы экспериментировать или тем более идти на примирение.

Главные роли исполнили Павел Деревянко и Юлия Александрова. В обновленный актерский состав также вошли Равшана Куркова, Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот и Артур Бесчастный.

За сценарий вновь ответственны Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая в этот раз еще и заняла режиссерское кресло. Художником-постановщиком проекта выступила Мария Петрова, оператором ― Дмитрий Бределев.

«Тема человеческих взаимоотношений фактически неисчерпаема, и в новой истории удалось показать все их разнообразие, сохранив интонацию первого сезона», ― отметила Анна Курбатова.