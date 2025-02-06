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Организатора убийства Pop Smoke приговорят к 29 годам

Сегодня в 12:34
Фото: Claudio Lavenia/Getty Images

Единственный совершеннолетний обвиняемый в убийстве рэпера Pop Smoke в 2020 году ― Кори Уокер ― принял сделку о признании вины. На заседании 21 февраля его должны приговорить к 29 годам тюрьмы, сообщает Rolling Stone.

Уокер признал себя виновным в убийстве в состоянии аффекта и ограблении дома с использованием огнестрельного оружия. По условиям сделки прокуроры сняли с него обвинение в преднамеренном убийстве.

Несмотря на это, в обвинении Уокера есть отягчающие факторы, что преступление спланировано и совершено с «высокой степенью жестокости и бессердечия». Поскольку Уокер признал вину, его дело не будет рассматривать суд присяжных, как планировалось ранее. Если бы обвиняемый не пошел на сделку со следствием, ему грозило бы пожизненное.

По словам прокуроров, Уокер с несовершеннолетними сообщниками спланировали преступление, чтобы украсть у Pop Smoke золотую цепочку и часы с бриллиантами, которые рэпер показал в соцсетях накануне убийства. Преступникам удалось найти арендованный рэпером на Airbnb дом, поскольку Pop Smoke случайно засветил в соцсетях его адрес.

Сам Уокер не заходил в дом, а оставался в машине. Рэпер оказал сопротивление нападавшим, но был застрелен 15-летним подростком. Адвокат убийцы рассказывала, что он родился в тюрьме, когда его мать находилась в заключении, и что его окружение повлияло на него так, что он стал ассоциировать себя с бандами.

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