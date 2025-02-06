Стажер в США случайно нашел пленку с немым фильмом о Линкольне. Ее считали утерянной навсегда

В США стажер случайно нашел 100-летнюю пленку с немым фильмом об Аврааме Линкольне, когда разбирал коробки в историческом киноархиве. Ее считали навсегда утерянной, сообщает NBC.

В 2024 году Дэн Мартин, устроившийся на лето в киноархив Лауро, разбирал коробки со старыми фильмами, переданными в фонд. Они лежали на складе в Лонг-Айленде десятилетиями. Пять катушек с пленкой лежали рядом с поржавевшими кейсами.

«Он [Мартин] вышел с удивленным лицом и сказал: „Джо, я действительно думаю, что здесь есть кое‑что особенное“. Это часть пазла, который отыскалась. Пазл потерянного американского кино», — сказал владелец архива Джо Лауро.

Эта 16-миллиметровая пленка — единственная сохранившаяся копия «Сердца Линкольна», немого фильма о жизни президента США Авраама Линкольна и американцев во время Гражданской войны, о которой известно на данный момент. Фильм выпустила студия Universal в 1915 году. Он входит в коллекцию из 7000 немых фильмов библиотеки Конгресса США, которые, как полагают, утеряны навсегда.