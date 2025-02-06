Хауи Мандел извинился перед Биллом Берром и Билли Корганом за организацию их неожиданной встречи

Телеведущий Хауи Мандел публично извинился перед комиком Биллом Берром и музыкантом группы The Smashing Pumpkins Билли Корганом после того, как организовал неловкую встречу между ними на своем подкасте.

Мандел устроил встречу пары в эпизоде «Howie Mandel Does Stuff» 21 января. В ноябре 2024 года Корган рассказал, что его мачеха однажды сказала ему, что Берр может быть одним из незаконнорожденных детей его отца. Отцом Коргана был Уильям Корган-старший, блюзовый музыкант.

Берр не очень хорошо отреагировал на неожиданное появление его потенциального единокровного брата. Актер назвал Мандела «засранцем» и «голливудской шлюхой», которому «все равно, что происходит».

«Я хочу извиниться. Я чувствую себя ужасно, и мне жаль, Билл. Прости меня, Билли. Я просто пытался сделать что‑то хорошее», — сказал Мандел.

«Я искренне думал, что делаю что‑то хорошее, клянусь вам. Я думал, что это смешно», — добавил он. Ведущий отметил, что он «не представлял», что Берр так расстроится из‑за этой выходки, и что «если ему плохо, то и мне плохо».